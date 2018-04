Roncalceci, area zona Pip: ecco la recinzione delimitata da due cancelli

Il Comune ha accolto la richiesta avanzata dal Comitato Cittadino di Roncalceci: è stata installata una recinzione delimitata da due cancelli

che impediscono il libero accesso nell’area della zona Pip artigianale/Industriale di Roncalceci, dove in passato sono state scaricati ingenti quantitativi di rifiuti speciali, eternit e veicoli. "Era questa l’unica soluzione perseguibile piu’ volte richiesta nelle nostre segnalazioni per arginare ed evitare che chiunque andasse a depositare materiali di ogni genere, inerti compresi, in suolo di proprietà dell’amministrazione comunale", afferma Cinzia Pasi del comitato cittadino.

"L’abbandono dei rifiuti è una pratica incivile, perseguibile anche al ivello penale, dannosa per la salute che troppo spesso viene messa in

campo da persone senza scrupoli che tentano così di disfarsi di materiale per il quale la normativa vigente prevede e richiede un corretto trattamento e smaltimento - prosegue Pasi -. La conseguenza di tali comportamenti e la necessaria obbligatoria bonifica messa in atto richiede ingenti costi che ricadono sulle casse del Comune ed indirettamente anche sulle nostre tasche".