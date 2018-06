Roncalceci, bonificata la discarica di rifiuti segnalata un mese fa

La discarica era stata segnalata al Corpo dei Carabinieri Forestali poco più di un mese fa a seguito di una indicazione pervenuta al Comitato Cittadino di Roncalceci da parte di un cittadino stanco di vedere un’area tanto degradata e malmessa. “Di fatto si trattava di una montagna di rifiuti, un mix che andava da quelli speciali, residui provenienti da attivita’ non meglio specificate a quelli potenzialmente pericolosi. I Carabinieri Forestali prontamente intervenuti, a seguito di indagini, hanno provveduto a contattare gli attuali gestori dell’area che sono stati sollecitati alla bonifica, al corretto smaltimento ed al ripristino dei luoghi” si legge in una nota del Comitato Cittadino di Roncalceci, a firma di Cinzia Pasi

“A seguito di gara tale operazione pare essere stata affidata ad una azienda specializzata di Firenze. A intervento effettuato, l’area ora si mostra ben diversa da come era solamente un mese fa. Quanto accaduto dimostra chiaramente quanto sia importante ed utile la reale sinergia tra cittadini sensibili che amano il loro territorio e desiderano preservarlo e le organizzazioni locali come i Comitati Cittadini che possono farsi portavoce presso gli enti incaricati. Ci rivolgiamo quindi a tutti : fateci pervenire le vostre segnalazioni, cercheremo di farle arrivare a chi di competenza. Un ringraziamento al cittadino che ha segnalato ed al Corpo dei Carabinieri Forestali che gia’ altre volte abbiamo interessato per altre situazioni” si conclude la nota del comitato.