Roncalceci, inaugurazione per l'hotspot wi-fi gratuito

Sabato al Circolo San Biagio di Roncalceci alle ore 11 verra’ inaugurato l’hotspot WI FI gratuito. Saranno presenti un rappresentante dell’Amministrazione, Elia Spadoni, responsabile della Ditta Spadhausen, Federica Moschini Presidente del Consiglio territoriale area 7 e Cinzia Pasi, Presidente del Comitato Cittadino di Roncalceci. Nell’ occasione verra’ apposta una targa a ricordo dell’iniziativa.

"E’ quindi divenuta realta’ ed e’ gia’ attiva la postazione internet WI FI gratuito voluta dell’attuale Comitato Cittadino di Roncalceci - si legge in una nota del Comitato - Tale richiesta, sottoposta all’Amministrazione con il diretto coinvolgimento dell’assessorato alle attivita’ produttive, contribuisce al percorso di valorizzazione e di modernizzazione del nostro paese, finalita’ inserita nel nuovo Statuto. Come promesso, la ditta Spadhausen, azienda aggiudicatrice del bando per l’eliminazione del divario digitale nella nostra zona , ha fornito gratuitamente tutte le apparecchiature che da oltre un mese sono state installate al Circolo san Biagio divenuto oramai un importante centro di aggregazione per la cittadinanza e non solo".

"Prosegue cosi’ concretamente la collaborazione instaurata gia’ da tempo tra il Comitato Cittadino di Roncalceci e la ditta Spadhausen che negli anni scorsi, con l’Amministrazione ha accolto le richieste del Comitato affinche’ venisse delocalizzato il grande traliccio metallico alto circa 30 metri, predisposto ad accogliere le antenne trasmittenti, dal centro del paese nei pressi del campo sportivo troppo vicino a zone sensibili ed impattante dal punto di vista paesaggistico, alla zona industriale ZIR dove ora si trova. Ora il paese di Roncalceci e’ piu’ tecnologico e connesso al resto del Mondo. Al termine dell’inaugurazione un buffet verra’ offerto dal Circolo San Biagio a tutti gli intervenuti" si conclude il comunicato.