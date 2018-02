Roncalceci, nuova vita per gli alberi di Natale "Pino" e "Mugo"

Nuova vita per "Pino" e "Mugo", i due abeti natalizi recuperati dal Comitato Cittadino di Roncalceci. Gli alberi sono stati ricevuti in dono dai cittadini dopo le feste natalizie. Uno è stato piantato al parco della scuola elementare Martiri del Montone, mentre l'altro al Giardino dell’asilo Parrocchiale di Roncalceci. "Visto il successo ottenuto dalla campagna "Non buttare l’alberino, lo recupera il Comitato Cittadino" rilanciamo l’informazione a tutte le persone che per vari motivi si trovassero a dover espiantare piante o piantine - afferma Cinzia Pasi -. Chiamateci e provvederemo a ripiantarle per continuare il nostro piccolo operato di miglioramento del nostro ambiente con questa iniziativa di riforestazione urbana a costo zero".