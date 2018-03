Rosari e volantini fuori dal teatro per 'riparare' al Delitto e Castigo 'profano'

"Sei sicuro di cosa vai a vedere? Noi ci raccogliamo in preghiera davanti al teatro per un Santo rosario di riparazione per le offese al Cristo crocifisso presente sulle scena. Fermati anche tu con noi!". Distribuendo volantini e rosari una cinquantina di persone, martedì sera, ha preso parte al 'rosario riparatore' organizzato dal Popolo della famiglia per protestare silenziosamente contro lo spettacolo teatrale 'Delitto e Castigo' nella piece riadattata da Konstantin Bogomolov e organizzato da Emilia Romagna Teatro.

"Sul palco del teatro Alighieri - spiega Marcello Faustino del Popolo della Famiglia di Ravenna - calerà dall'alto un vigoroso pesante crocifisso mortificato esteticamente fino all'inverosimile e contornato da tutta una serie di situazioni pornografiche, con numerosi riferimenti alla fellatio. E il peggio è che questa è la scelta della nostra classe dirigente regionale per celebrare i 40 anni di Ert, è tra le scelte della nostra classe dirigente ravennate, ancora una volta a svilimento della fede cristiana". Il gruppo di fedeli si è così riunito in preghiera fuori dall'Alighieri per circa un'ora, attirando l'attenzione dei passanti e di chi è poi effettivamente entrato ad assistere allo spettacolo.