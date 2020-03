Rosario in streaming in tv per pregare contro il Coronavirus

In questo tempo segnato dalla emergenza Coronavirus, la diocesi di Faenza-Modigliana, con il suo vescovo monsignor Mario Toso, invita i fedeli a recitare in famiglia il rosario alla Beata Vergine delle Grazie, patrona della città manfreda e della Diocesi, contro il Coronavirus e tutte le malattie. Da giovedì 12 marzo al 3 aprile alle 19, in Cattedrale, davanti alla immagine della Beata Vergine delle Grazie, sarà recitato il rosario. La recita sarà a porte chiuse, secondo le disposizioni in vigore. Per ricordare l’appuntamento e invitare alla preghiera, alle 19 tutte le campane della città di Faenza suoneranno a festa. Tutti i fedeli della diocesi sono invitati a unirsi spiritualmente alla preghiera alla stessa ora nelle proprie case. Sarà possibile seguire in diretta tv la recita del Rosario sul canale 210 del digitale terrestre (Di.TV).