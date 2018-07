Tra sbandieratori e barche storiche rievocata l'antica Rotta del Sale

Un emozionante tuffo nel passato e una testimonianza della storia della città del sale. Martedì sera a Cervia è stata rievocata la storica "Rotta del Sale", un evento suggestivo ed emozionante che racconta il passato della città. Dai Magazzini del Sale si è arrivati in piazza Garibaldi per il primo spettacolo di sbandieratori, poi di nuovo in marcia fino a piazzale Ascione dove si è svolta la seconda parte dello spettacolo e, infine, percorrendo le vie che conducono al canale di Cervia l'arrivo nel piazzale dei Salinari, dove è andato in scena lo spettacolo conclusivo.

La Rotta del Sale rievoca il periodo in cui l'influsso veneziano sulla città di Cervia vedeva la presenza in loco di un podestà che dipendeva dalla Signoria veneta. L'interesse per Cervia da parte di Venezia era più che altro commerciale anche se per brevi periodi la città è stata sotto il dominio diretto della Serenissima (1243-1253 e 1463-1509). Venezia dominava le vie commerciali dell'Adriatico e del Mediterraneo e il sale rappresentava una merce estremamente preziosa, elemento importantissimo per la conservazione degli alimenti. La Rotta del Sale rievoca ogni anno il rapporto con la Serenissima con uno spettacolo suggestivo che ci riporta indietro nel tempo: un corteo in costume, che percorre le principali vie del centro storico, accompagna il pubblico nelle atmosfere del passato e alla scoperta della storia cittadina e del suo rapporto con l'oro bianco. E' stato poi presentato il Cervia-Venezia Bike Trail, un itinerario in bici che si svolge nel Parco del Delta Po.