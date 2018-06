"Rotta del Sale 2018": aperto il bando per la selezione di un progetto per l'evento

E’ pubblicato sul sito web del comune di Cervia nella sezione “bandi e selezioni varie” l’avviso pubblico per la selezione di un progetto correlato alla realizzazione dell’evento Rotta del Sale 2018. La domanda redatta su apposito modulo pubblicato insieme al bando, dovrà pervenire al comune entro e non oltre le ore 12.00 del 5 luglio prossimo, consegnata a mano al Servizio Progettazione Culturale piazza Pisacane 2, 1° piano ( dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00, e martedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17) oppure via raccomandata a Comune di Cervia – Ufficio Protocollo, Piazza Garibaldi 1, 48015 Cervia (Ravenna).

Alla richiesta, oltre alla documentazione specificata nel bando, andranno allegati il progetto dettagliato e il prospetto economico-finanziario. Per informazioni qualsiasi quesito può essere inviato entro e non oltre il giorno 30 giugno alle ore 12.00 unicamente via mail a unitaeventi@comunecervia.it con oggetto: “Chiarimenti in merito ad avviso pubblico per progetto Rotta del Sale”. Possono presentare il progetto enti, fondazioni, società ed istituti di carattere privato dotati di personalità giuridica; libere forme associative; associazioni non riconosciute e comitati; ed enti pubblici

La manifestazione "Rotta del Sale" si sviluppa in un evento di saluto per rievocare la partenza delle barche storiche alla volta di Venezia, sulla antica rotta del sale, con iniziative legate alla realtà marinara e salinara della città. Ideato nel 2001, l’evento è diventato patrimonio della città per le forti connotazioni identitarie. Negli anni passati, attraverso la rievocazione della partenza delle barche storiche della Mariegola delle Romagne e del loro viaggio sulla vecchie rotta commerciale, l'evento ha riproposto il forte legame storico fra Cervia e la Serenissima Repubblica di Venezia ed ha valorizzato l'importanza della produzione del sale per la città. L’amministrazione comunale, viene spiegato, "intende sviluppare l’evento con particolare attenzione alla valorizzazione degli aspetti tradizionali e identitari di Cervia, quali il collegamento naturale con sale e mare, e al tempo stesso, una elaborazione in chiave moderna di tali aspetti, anche attraverso lo sviluppo delle potenzialità promozionali e turistiche dell'iniziativa".