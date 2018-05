Round Table 11 Ravenna: Francesco Bragagni nuovo presidente

Venerdì nella sede dell’Antica Trattoria al Gallo 1909, si sono tenute la elezioni per definire il consiglio direttivo dell’anno sociale 2018/2019 della Round Table 11 di Ravenna. Al presidente uscente Lorenzo Zangheri subentrerà come presidente entrante Francesco Bragagni. Il Consiglio in carica per l'anno sociale 2018/2019 sarà composto dal vice presidente Samir Bassoni; segretario e webmaster Fabio Amadei; tesoriere Luca Pezzi; corrispondente Marco Merli; e gestore materiali Carlo Garroni. Sono stati nominati consiglieri Davide Basile, Filippo Bongiovanni, Walter D’Addante,Gianpiero De Martinis e Umberto Turicchia.