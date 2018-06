Round Table, passaggio di consegne tra il vecchio e il nuovo consiglio

Sabato, durante la serata di chiusura dell’anno sociale, in concomitanza dei festeggiamenti del Cinquantesimo anno della Round Table 11 di Ravenna è stato effettuato il tradizionale passaggio di consegne della Round Table 38 di Faenza tra il vecchio e il nuovo consiglio. Al Presidente uscente Gian Maria Buganè subentrerà il nuovo Presidente eletto Nicola Cavina per l’anno sociale 2018/19 con il nuovo consiglio così composto: Vice Presidente Morgan Roberto Scardovi, Segretario Simone Maretti, Tesoriere Andrea Babini, Corrispondente Riccardo Ligresti, Consiglieri Martino Mercatali e Francesco Maria Valgimigli. Al consiglio uscente è stato riconosciuto il merito per il lavoro fatto, per aver sostenuto più volte differenti Onlus come Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica - Onlus, Banco Alimentare e l’Associazione “A Mani libere” oltre ad altre associazioni locali. Al nuovo consiglio si presenta fin da oggi un traguardo molto importante, oltre i vari service che verranno portati avanti durante l’anno: quello del trentesimo compleanno, che verrà festeggiato il 5 e 6 aprile 2019.