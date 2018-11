Ruba al centro commerciale, ma la commessa lo insegue fino al parcheggio e lo incastra

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 45enne italiano per il reato di furto aggravato. Qualche mattina fa, la Centrale Operativa della Questura di Ravenna ha inviato una volante presso un negozio di calzature e accessori in pelle di un centro commerciale di Ravenna, dove era stato segnalato un furto.

Sul posto, una delle due cassiere del negozio ha dichiarato agli agenti che un uomo si era impossessato di un portafoglio del valore di circa 25 euro. Secondo il racconto della donna, qualche istante prima l’uomo attraversando le barriere antitaccheggio per uscire avrebbe fatto scattare l’allarme. Nonostante il richiamo della dipendente a fermarsi, il presunto ladro avrebbe continuato a camminare cercando di allontanarsi, ma la cassiera lo ha inseguito fino al parcheggio, dove l’uomo ha gettato sotto un’auto il portafoglio che aveva prelevato dal negozio senza pagare. Nel frattempo è arrivata la volante della Questura, che ha provveduto all’identificazione dell’uomo. Pertanto il 45enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato.