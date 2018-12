Ruba in una casa di campagna, ma la Polizia lo scova subito: in manette

Nella serata di lunedì la Polizia di Stato ha arrestato un 28enne albanese per il reato di furto aggravato in abitazione. L'uomo, in regola con le norme sul soggiorno, ha precedenti di polizia per lo stesso tipo di delitto e altri reati.

L’operazione portata a termine dagli investigatori della Squadra Mobile di Ravenna si inserisce nell’ambito della intensificazione dell’attività di prevenzione e contrasto ai reati predatori, posta in essere dalle forze di polizia così come stabilito da Prefetto e Questore, e che già nei giorni scorsi aveva portato all’arresto di tre persone e all’espulsione dal territorio nazionale, con accompagnamento alla frontiera, di un altro straniero.

Nel tardo pomeriggio di lunedì, a seguito di una segnalazione diramata a tutte le pattuglie presenti sul territorio in relazione a un furto avvenuto poco prima in un’abitazione delle campagne del lughese, un’auto civetta della Squadra Mobile di Ravenna, che stava effettuando in quella zona un servizio di perlustrazione, ha intercettato un’auto sospetta sulla quale viaggiava un uomo, proveniente dalle strade secondarie vicine alla zona del furto e segnalata come possibile auto in uso ai ladri. Dopo un breve pedinamento, al fine di consentire l’arrivo in ausilio di altro personale di Polizia, il conducente è stato bloccato mentre si accingeva a effettuare il cambio d'auto, per invalidare le ricerche qualora eventuali testimoni lo avessero visto allontanarsi dal luogo del reato.

All’esito di una rapida ricostruzione dei fatti, supportata da elementi acquisiti nel corso di immediate perquisizioni di due appartamenti ritenuti in uso all'uomo fermato e ai suoi complici, lo straniero è stato arrestato e messo a disposizione del pm di turno presso la Procura della Repubblica di Ravenna, che martedì mattina ne ha disposto l’accompagnamento alla locale casa circondariale.