Ruba tre paia di scarpe e le nasconde in un borsone: 15enne finisce nei guai per furto

Ha rubato tre paia di scarpe. Nei guai è finita una quindicenne, indagata a piede libero per furto. Il fatto è avvenuto in un negozio in via Argirocastro, a Ravenna. Una dipendente dell’esercizio ha dichiarato agli agenti della Volante della locale Questura che poco prima aveva notato una giovane con al seguito un vistoso borsone, aggirarsi con fare sospetto tra le corsie dove sono esposte le calzature.

La ragazza, si sarebbe poi diretta frettolosamente verso l’uscita attraversando le barriere antitaccheggio. Mentre stava per uscire è stata fermata dal personale del negozio ed invitata ad attendere l’arrivo della Polizia per controllare il contenuto del borsone. Alla vista dei poliziotti, la giovane ha estratto dal borsone e consegnava loro tre paia di scarpe, che poco prima aveva prelevato dagli scaffali, cercando poi di allontanarsi senza pagare quanto dovuto.

La ragazza è stata identificata per una 15enne italiana, incensurata, la quale è stata accompagnata in Questura, e denunciata per il reato di furto alla Procura dei Minori. La madre della giovane, informata dell’accaduto, è stata convocata in Questura per la restituzione della minore.