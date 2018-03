Ruba un'auto, intercettato e inseguito dai Carabinieri: arrestato

Inseguito ed arrestato dopo aver commesso rubato un'auto dal cortile di un'abitazione. Un tunisino di 22 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato nella nottata tra lunedì e martedì dai Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cervia e Milano Marittima, affiancati dai colleghi dell'Arma forlivese, con l'accusa di flagranza "furto aggravato in abitazione". Il tutto si è verificato intorno alle 2.45. I militari, impegnati in un posto di controllo a Coccolia sulla Ravenna, hanno intimato l'alt ad una "Volkswagen Golf" che procedeva a forte velocità in direzione Forlì.

Ne è nato un prolungato inseguimento, con i carabinieri cervesi che sono riusciti a bloccare il fuggitivo grazie all'aiuto dei colleghi mercuriali. La vettura era stata appena rubata dal cortile di un’abitazione di Ravenna (zona via Alberoni). Al suo interno sono stati rinvenuti guanti, torce ed attrezzi da scasso. Il tunisino, trascorse due notti in camera di sicurezza, mercoledì mattina è comparso davanti al giudice forlivese, che ha convalidato l'arresto, associandolo in carcere.