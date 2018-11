Ruba una bici e la porta in treno fino a Mirandola: denunciato

Ha rubato una bicicletta a Ravenna per poi infilarsi sul primo treno in direzione Emilia. E' quanto hanno scoperto giovedì mattina, intorno alle 8, i Carabinieri di Mirandola, che hanno scoperto e denunciato per ricettazione un 20enne pakistano, residente a Ravenna e giunto a Mirandola in treno, per aver ricettato la bicicletta che aveva rubato qualche giorno fa nel deposito della società che le noleggia.