Rubano all'interno di un camping, ma vengono scoperti: arrestati tre ragazzi, due sono minorenni

I Carabinieri della Stazione di Milano Marittima, nel corso servizio perlustrativo, hanno arrestato in flagranza per concorso nel reato di “furto aggravato”, tre giovani bolognesi, di cui due minorenni. Alle 2 circa i militari sono intervenuti in un noto camping di Milano Marittima in quanto tre persone erano state visti forzare la recinzione metallica ed entrarvi furtivamente. All’esito della successiva ispezione interna, coadiuvati anche dalle “gazzelle” dell’Aliquota Radiomobile giunte in supporto, i militari hanno sorpreso i tre giovani che fuggivano a piedi, attraversavano il viale e si dileguavano all’interno della pineta. Le conseguenti ricerche hanno permesso di rinvenire abbandonato a terra lungo la via di fuga dei tre un televisore lcd asportato da un bungalow e di catturare i tre ladri che cercavano di nascondersi nel buio della macchia. La refurtiva è stata restituita all’avente diritto e i tre sono stati tratti in arresto. Nella mattinata il maggiorenne, trascorsa la notte in camera di sicurezza, è comparso davanti al giudice ravennate che ha convalidato l’arresto e fissato la data per l’udienza. I due minorenni, invece, sono stati accompagnati al “carcere minorile” di Bologna.