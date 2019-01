Rubano vestiti al Decathlon, coppietta incensurata del furto finisce arrestata

Sono finiti arrestati con l'accusa di aver rubato merce al “Decathlon”. I carabinieri della stazione di Granarolo Faentino, hanno arrestato in flagranza di reato una coppia di cittadini ucraini per furto aggravato nel negozio di Faenza, dove una guardia giurata in servizio aveva fermato la coppia sospetta quando aveva già oltrapassato le casse. Si tratta di un uomo 30enne e di una donna 32enne, residenti ad Imola, incensurati. Nella successiva perquisizione i militari hanno trovato addosso ai due abbigliamento rubato per un valore di 110 euro. In particolare l’uomo aveva occultato la merce sotto il giubbotto mentre la donna dentro la propria borsa. Secondo le accuse avevano tentato di eludere la sorveglianza rompendo e staccando le placche antitaccheggio, che erano state gettate tra due corsie del negozio. Stante l’incensuratezza dei due è stato disposto la remissione in libertà in attesa del processo.