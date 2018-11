Rubano vestiti mentre fanno un giro in negozio con i figli: coppia in manette

Nuovo tentativo di furto al negozio di articoli sportivi Decathlon nel centro commerciale delle Maioliche, a Faenza. A finire in manette marito e moglie, lui 38enne e lei 29enne, entrambi originari del Marocco arrestati dai Carabinieri di Granarolo Faentino. La coppia, che si trovava nel negozio assieme ai figli, sabato sera verso le 20.30 avrebbe rubato abbigliamento sportivo per un valore di 135 euro. Lui avrebbe scelto alcune maglie dagli scaffali e, dopo averle private delle placche antitaccheggio, le avrebbe nascoste addosso sotto agli abiti che indossava, mentre la moglie ha nascosto altro abbigliamento nella sua borsa. La merce è stata restituita mentre i due, incensurati, dopo la convalida dell'arresto sono stati rilasciati con la misura dell'obbligo di firma solo per l'uomo.