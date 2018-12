Rubava i soldi dei clienti: in un anno si è intascata ben 20mila euro

I Carabinieri di Borgo Urbecco, a Faenza, hanno denunciato una 30enne per truffa aggravata e continuata e per appropriazione indebita aggravata. La donna, impiegata in una ditta faentina, avrebbe sottratto il denaro contante che i clienti le davano per pagare i servizi dell'azienda e, come riscontro, avrebbe allegato fotocopie di vecchi scontrini del pos o addirittura quelli che non andavano a buon fine, le ‘transazioni non eseguite’. La cosa non è passata inosservata al titolare dell’azienda, rivoltosi ai militari manfredi che hanno dato il via le indagini. Alla fine i Carabinieri hanno denunciato la donna dopo aver accertato che la 30enne aveva sottratto, tra la fine del 2017 e la fine del 2018, 20mila euro. Il titolare dell’azienda ha licenziato la donna per giusta causa.