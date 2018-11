Rubava le offerte in Chiesa: non si è accorto che dietro aveva un Carabiniere

Rubava le offerte ai defunti, ma non si è accorto che aveva un Carabiniere alle sue spalle: così, alla fine, è stato denunciato per furto aggravato. Il singolare episodio è avvenuto a Riolo Terme, dove nei giorni scorsi un Carabiniere in servizio alla stazione di Casola Valsenio si trovava libero dal servizio. Transitando nei pressi della chiesa di San Giovanni Battista, il militare ha visto un uomo che, entrato in Chiesa, con un metro in metallo ha assicurato in cima un'immagine sacra con del nastro biadesivo "pescando" una banconota da 10 euro. A quel punto il Carabiniere si è qualificato, ha intimato l’alt e ha denunciato il ladro per furto aggravato.