"RunWithRudyNY": il consigliere Gatta festeggia i 40 anni correndo la maratona di New York

Ad aprile 2016, quando ancora era un candidato in corsa al consiglio comunale, Rudy Gatta intraprese una singolare campagna elettorale facendo una corsa podistica di 100 chilometri in sei tappe, la "RunWithRudy", tra pinete, argini, mosaici e monumenti di Ravenna.

A poco più di due anni di distanza, il consigliere Pd ha deciso di lanciarsi in una nuova esperienza, sicuramente più impegnativa dal punto di vista fisico. A novembre, infatti, Gatta volerà negli Stati Uniti per prendere parte alla 48esima maratona di New York, la 42.195 chilometri più famosa del mondo in programma per il 4 novembre.

"L'idea è nata dal fatto che quest'anno compio 40 anni e volevo festeggiarli in un modo particolare - spiega il consigliere - Inizialmente doveva essere un viaggio in solitaria, poi presi dall'entusiasmo si sono aggiunti due amici. Dopo 7 giorni tra l'altro ci sarà la Maratona di Ravenna, e mi piacerebbe trovare un modo per riuscire a collegare le due corse. Quella di New York è una corsa abbastanza tecnica, ci sono molte salite e le condizioni meteo sono sempre molto casuali. Un po' di paura c'è, mi aspetto di arrivare alla fine anche se non so in quanto tempo. In ogni caso non è una cosa che faccio per superare gli altri, ma per superare me stesso e quelli che possono essere i miei limiti. Negli ultimi due mesi e mezzo ho fatto tante rinunce e ho perso nove chili. Corro tre volte a settimana e da sei mesi ho iniziato a fare cross training per rafforzare i muscoli, mentre la dietologa mi ha prescritto una dieta specifica per bruciare i grassi e aumentare la parte muscolare. Per me è una cosa nuova, basti pensare che fino a tre anni fa non praticavo nessuno sport".

Gatta ha deciso di creare un evento su Facebook per tenere aggiornati sulla sua esperienza amici e parenti. "Proverò a correre la gloriosa maratona e mi piacerebbe condividere questa mia esperienza con chi di voi lo vorrà - spiega il consigliere - Per questo ho creato un evento Facebook che terrò aggiornato con le cose che riguardano la mia preparazione, gli allenamenti, il viaggio e la corsa dall'altra parte dell'oceano. L'ho chiamato "#RunWithRudyNY" e il motivo si spiega da sè. Sono molto emozionato e anche un po' spaventato, io che corro la maratona più famosa del mondo fa già ridere così...".