Russi, incontro sulla sicurezza per un vicinato attivo e vigile

Il Comune di Russi, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Controllo del Vicinato, organizza un incontro formativo e informativo, sul tema “Sicurezza Partecipata e Controllo di Vicinato”, che avrà luogo martedì 13 marzo presso il Centro Civico di Godo, in via Piave 12/a, a partire dalle ore 20.30. Nel corso della serata è prevista l’illustrazione dell’attività svolta dai gruppi di Controllo di Vicinato (interverranno anche i Referenti dei Gruppi di Vicinato), la dispensazione di consigli pratici per la difesa della propria abitazione, nonché l’aggiornamento sulle nuove tecniche attualmente in uso tra malintenzionati e truffatori. La partecipazione al Controllo di Vicinato è aperta a tutti i cittadini maggiorenni residenti o stabilmente dimoranti nel Comune di Russi, che si impegneranno a rispettare le indicazioni del progetto.

Per info:

Polizia Municipale, via E. Babini, 1

Tel. 0544 587 613-617

Email. pm@comune.russi.ra.it