Russi, la generosità di un cittadino: donato un Doblò alla Pubblica Assistenza

E' stato inaugurato sabato nella sede della Pubblica Assistenza di Russi, il nuovo mezzo Doblò attrezzato per il trasporto disabili. All'inaugurazione hanno preso parte il presidente della Pubblia Assistenza russiana Elio Cortecchia, il sindaco di Russi Sergio Retini, il parroco Don Pietro Scalini, Franco Ferruzzi che ha donato il mezzo e i volontari dell'associazione. Retini ha espresso "grande felicità per la donazione del mezzo da parte del concittadino Ferruzzi. Un grande senso civico verso la Pubblica Assistenza ma soprattutto nei confronti della comunità. Russi è una città dove il volontariato è molto presente attraverso le molte associazioni locali".

Ferruzzi, donatore del mezzo, si è detto "molto felice e gioioso del gesto, vedere tutti questi volontari che si rendono disponibili verso i malati e i più bisognosi, è stato di grande stimolo per questa donazione". Dopo la benedizione del mezzo da parte del parroco, ha preso la parola il presidente della Pubblica Assistenza Cortecchia, che ha "ringraziato Ferruzzi per questa donazione e per tutte le volte che è stato vicino all'associazione anche nel passato.

I numeri

La Pubblica Assistenza è dotata di un parco mezzi composto da 3 ambulanze e 7 auto, di cui 5 attrezzate per il trasporto disabili. Nel 2017 sono stati percorsi 250.048 km distribuiti in 118 servizi di presidio sanitario per manifestazioni sportive e altro, 5677 servizi di taxi sanitari, 132 servizi per il 118 Romagna, per un totale di 15.250 ore impiegate dai nostri 110 volontari. Questi numeri sono aumentati rispetto al 2016, segno che in città c'è sempre più bisogno del nostro operato. Un nuovo e sentito ringraziamento verso tutti i volontari e i benefattori che a vario titolo aiutano l'associazione, con il loro sostegno noi possiamo essere sempre e maggiormente più vicini e di aiuto ai nostri concittadini". L'incontro si è poi concluso con un brindisi e un buffet assieme a tutti i volontari, che quotidianamente prestano il loro tempo libero all'associazione e alla comunità.