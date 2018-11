Russi, nuove tariffe per il nido comunale "Babini"

A seguito dell’istituzione del Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione, che prevede la ripartizione di risorse agli entri locali e considerato che la Regione Emilia-Romagna nell’ambito della programmazione regionale degli interventi, ha indicato tra le priorità circa l’utilizzo dei fondi, di sostenere adeguate politiche tariffarie in ordine del contenimento delle rette, la Giunta Comunale in fase di predisposizione del bilancio ha approvato le nuove tariffe di frequenza al Nido Comunale “A.P. Babini” per il 2019.

"È stata inserita una prima fascia per utenti in possesso di attestazione Isee inferiore a 8.500 euro con tariffa scontata del 30% rispetto alla tariffa del 2018 - spiega il vicesindaco Laura Errani . Inoltre, sono stati previsti ulteriori sconti per la seconda fascia (20% di sconto per utenti con attestazione Isee tra 8.500,01 e 15mila euro) e terza fascia (15% di sconto per utenti in possesso di attestazione Isee tra 15.000,01 e 28mila euro)". Per maggiori informazioni: Ufficio Istruzione e Sicurezza Sociale – Via Cavour 21, Russi – 0544 587647 – istruzione@comune.russi.ra.it