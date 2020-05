Auto sospetta parcheggiata: dal veicolo spuntano 20 sacchi pieni di marijuana

Dentro l'auto hanno scoperto ben 20 sacchi pieni di marijuana. L’ingente quantitativo di droga è stato rinvenuto martedì sera dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola in via Ugo la Malfa, a Imola, durante l’ispezione di un’auto sospetta parcheggiata lungo la strada. A bordo del veicolo, una Fiat Punto intestata a un 29enne di Faenza, i militari hanno scoperto 20 sacchi contenenti ben 21 chili di marijuana. Il proprietario dell’auto, gravato da precedenti di polizia e irreperibile, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

