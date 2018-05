La 387esima Sagra di Pentecoste di Castel Bolognese si chiude col record

Nemmeno la pioggia che ferma sul più bello il concerto dei Nomadi, davanti ad una gremitissima piazza Bernardi, toglie il sorriso alla Pro Loco di Castel Bolognese che brinda alla splendida riuscita del gettone numero 387 della Sagra di Pentecoste. Un programma completo ed indovinato che mette tutti d’accordo come testimoniano gli altissimi indici di affluenza ad ogni singola serata del riempi piazza castellano. "Siamo davvero soddisfatti perché dopo tanto lavoro toccare con mano il gradimento del pubblico è la ricompensa più genuina - commenta a caldo il presidente della Pro Loco, Alessandro Dari -. Un’annata record nonostante qualche bizza del meteo che ha impedito lo svolgimento della Grande Notte della Danza e chiuso anticipatamente il concerto dei Nomadi. Pollice alto per le novità inserite nel cartellone, la serata con dj ed animazione latina ha calamitato tanti giovani sotto il palco con grande felicità delle nostre parrocchie. Consensi unanimi anche dal punto di vista della logistica e della sicurezza nell’area della kermesse. La nostra è una delle feste più belle, antiche ed amate dell’intera Romagna. Ringrazio i nostri volontari, gli sponsor e l’amministrazione comunale di Castel Bolognese”.

Una cinque giorni dal menù completo: tradizione, cultura, religiosità, intrattenimento ed ottima gastronomia monopolizzano la scena lungo la via Emilia. Solita febbrile attesa per la ricca tombola (2500 euro di montepremi) ed occhi rivolti al terrazzino del locale municipio per l’estrazione dei numeri allietata dalla simpatia di Pier Giuseppe Bertaccini, per tutti “Sgabanaza”. Una cinquina con appena sette numeri estratti ed una tombola che prende la strada di Imola alla 53° chiamata. Soddisfazione condivisa anche per voce dell’assessore alla cultura Giovanni Morini, particolarmente orgoglioso dei riscontri all’indirizzo della programmazione culturale allestita: “Un autentico boom di visite ai molteplici appuntamenti artistici, storici e culturali ha suggellato il rinnovamento annuale di questo prezioso binomio. Complimenti al presidente Dari ed alla sua splendida squadra di lavoro”.