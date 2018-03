'Sale solidale' alla Sagra della seppia per aiutare la Casa del volontariato

L'associazione Antichi sapori di Romagna anche quest’anno ha organizzato a Pinarella la Sagra della seppia, giunta alla 20esima edizione. Quest’anno il Parco della Salina di Cervia ha confezionato un apposito sacchetto di sale in juta da 300 grammi che riporta il logo della Consulta del volontariato e il ricavato andrà a favore della costruzione della Casa del volontariato. Il sacchetto verrà presentato e venduto in anteprima alla Sagra della seppia.

"Cervia è una comunità che ha dato importanti risposte sul versante sociale e tuttora è impegnata, a livello pubblico e privato ad andare incontro alle esigenze di chi ha più bisogno - spiega il sindaco Luca Coffari - La collaborazione fra istituzioni e realtà associative, come in questo caso, è l’espressione più alta di un modo virtuoso di lavorare e dedicarsi alla cultura della solidarietà. Riteniamo che la realizzazione della Casa del volontariato sia un bene per tutti, per avere ulteriori servizi utili per lo sviluppo sociale della città. Sarà un vero e proprio luogo in cui le associazioni potranno confrontarsi, organizzare e progettare iniziative. Un altro passo importante per un buon welfare di comunità in cui Cervia è città equa e solidale. Ringraziamo Il Parco della salina, l’associazione Antichi sapori e la Consulta del Volontariato per la sensibilità e l’impegno dimostrato, che è determinante per la realizzazione di questa fondamentale nuova struttura". "La Consulta Coordinamento del Volontariato di Cervia ha accolto con grande entusiasmo la proposta del Presidente Parco della Salina Giuseppe Pomicetti di dedicare un’edizione speciale del sale di Cervia alla raccolta fondi da destinare alla costruzione della Casa del Volontariato, il nostro progetto per lo sviluppo del welfare di comunità della città - aggiunge Oriano Zamagna, presidente della Consulta del Volontariato - Ci piace pensare che anche i nostri turisti possano percepire Cervia come una collettività attenta non solo ai valori dell’ospitalità, ma anche a quelli della solidarietà. Per questa ragione stiamo coinvolgendo tutte le associazioni di categoria per favorire la distribuzione dei preziosi sacchetti del nostro oro bianco, edizione speciale 2018".

"Il sale di Cervia diventerà il compagno di viaggio del volontariato cervese, acquisendo in questo modo, il connotato di “Sale Dolce per il Sociale” un progetto di partenariato fra la Consulta del Volontariato e il Parco della Salina - spiega poi Giuseppe Pomicetti presidente del Parco Salina di Cervia - Vogliamo valorizzare il nostro sale, patrimonio storico e culturale di Cervia, anche nelle azioni di raccolta fondi finalizzati alla realizzazione di progetti di sostegno al welfare cittadino. La collaborazione fra il Parco della Salina e la Consulta del Volontariato potrebbe continuare anche in futuro, prevedendo di destinare la raccolta fondi a nuovi progetti che l’Amministrazione Comunale e la Consulta del Volontariato individueranno come strategici per la collettività". "Quest’anno il nostro impegno sociale è rivolto alla Casa del volontariato - conclude Renzo Delorenzi, presidente dell’Associazione antichi sapori - Da anni la nostra associazione si dedica ad iniziative benefiche, organizzando pranzi per raccogliere fondi. In particolare si ricordano i 40.000 mila euro per la pineta di Pinarella, gravemente danneggiata dal maltempo dell'inverno 2015; i fondi per le zone colpite dai terremoti negli anni 2012 e 2016; i diversi fondi a favore della Casa di riposo Busignani per l'acquisto di due sollevatori e 36.000 euro per l’acquisto di un pulmino attrezzato per il trasporto degli anziani, inoltre donazioni alla parrocchia di Pinarella e Tagliata e contributi economici per tante iniziative promozionali del territorio".