"Saluti da Castel Bolognese": al via il concorso d'arte che premia i giovani con un viaggio

Si sono aperte in questi giorni le iscrizioni al concorso per giovani artisti "Saluti da Castel Bolognese. Un'immagine per Castel Bolognese, città d'arte", nell'ambito dell'iniziativa “Tutti al museo e in biblioteca!”, rassegna autunnale di promozione del libro e della lettura a cura della Biblioteca comunale Luigi Dal Pane di Castel Bolognese. Il concorso è inserito nel progetto regionale “EnERgie Diffuse - Emilia-Romagna un patrimonio di culture e umanità”, con il sostegno del progetto europeo Be more Education through art (Erasmus +), di cui il Comune di Castel Bolognese è partner.

Il concorso - gratuito - si rivolge ai giovani dai 15 ai 25 anni, suddivisi in due categorie (15-19 e 20-25), che risiedono nei comuni dell'Unione della Romagna Faentina (Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo). Le opere, che devono rappresentare il paese di Castel Bolognese città d'arte, al fine della loro riproduzione su una tradizionale cartolina postale promozionale, vanno presentate al Comune di Castel Bolognese entro venerdì 12 ottobre. Domenica 14 ottobre, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, durante l'open day della Biblioteca comunale Luigi Dal Pane, le opere in concorso saranno inoltre esposte nella sala lettura e, in chiusura dell’open day, premiate da un’apposita commissione. In quell'occasione anche il pubblico potrà votare l’opera preferita (fino alle ore 18.30) assegnando il premio della “giuria popolare”: Viva la biblioteca! Tutte le opere presentate saranno esposte fino al 20 ottobre 2018, negli orari di apertura della biblioteca comunale.

Ai vincitori, fino ad un massimo di quattro, sarà riconosciuto un viaggio, con relativa ospitalità, in una località della Spagna o del Portogallo, nell'ambito del progetto europeo “Be more Education through art (Erasmus +)”, nonché la riproduzione della loro opera in una cartolina promozionale cartacea che sarà diffusa anche in formato digitale (pagina facebook del Comune di Castel Bolognese, portali web istituzionali). Il regolamento del concorso e relativi allegati sono pubblicati sui siti istituzionali del Comune di Castel Bolognese e dell’Unione della Romagna faentina, nonché sul profilo facebook del Comune di Castel Bolognese. La documentazione è disponibile anche in formato cartaceo,presso la sede della Biblioteca comunale Luigi Dal Pane. Per informazioni: Biblioteca comunale "Luigi Dal Pane", piazzale Poggi 6 - Castel Bolognese; orari di apertura: mercoledì, venerdì, sabato ore 8.30–12.35 da lunedì a venerdì ore 14.45-18.20 tel. 0546655827 - e-mail: biblioteca@comune.castelbolognese.ra.it.