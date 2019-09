Salvarono un uomo caduto in un dirupo: il premio 'Città di Loreto' al 15esimo Stormo

Domenica presso il sagrato della Basilica della Madonna di Loreto è avvenuta la consegna della targa “Premio Città di Loreto”, che quest’anno ha visto premiato l’83esimo Gruppo Combat Sar del 15esimo Stormo di Pisignano. In particolare la notte del 6 gennaio 2019 l’equipaggio dell’83esimo Gruppo Csar, che come ogni giorno svolgeva servizio "d’allarme" pronto a intervenire 24 ore su 24 ore 365 giorni l’anno, veniva attivato per la presenza di un escursionista politraumatizzato in imminente pericolo di vita, bloccato su uno scosceso versante del Monte Barigazzo. La situazione sanitaria del paziente, l’altitudine, la forte turbolenza e la difficile posizione orografica del punto di intervento hanno reso il salvataggio estremamente delicato, richiedendo ai membri dell’equipaggio di far ricorso a tutte le loro migliori risorse professionali e caratteriali per salvare l’infartuato.

A ritirare la targa il Colonnello Diego Sismondini, Comandante del 15esimo Stormo di Cervia insieme al Comandante dell’83esimo Gruppo Csar, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso, del sindaco di Loreto Paolo Nicoletti e di autorità Civili, religiose e militari. A sugellare l’evento, a cui hanno partecipato tutti i membri dell’equipaggio intervenuti la notte del 6 gennaio, il sorvolo della Basilica di Loreto da parte di un HH139A e un HH101 in servizio presso il 15esimo Stormo di Cervia.