San Lorenzo, attesa una cascata di stelle: ma il picco non sarà il 10 agosto

La notte dei desideri si avvicina e in tanti stanno organizzando gite fuori porta per ammirare le stelle cadenti, il 10 agosto. In collina o sulla spiaggia: i romagnoli e i turisti si preparano a vivere la notte di San Lorenzo, con gli occhi rivolti verso il cielo.

La leggenda

Ad agosto, come è noto, le Perseidi (minuscoli frammenti sparsi nel cosmo dalla cometa “Swift-Tuttle” che devono il loro nome al fatto che tutte le scie sembrano provenire dalla stessa direzione, all'interno della costellazione di Perseo) vengono attraversate dall'orbita terrestre creando una vera e propria pioggia meteorica. La notte del 10 agosto è, intanto, dedicata al martirio di San Lorenzo: le stelle cadenti rappresentano le lacrime versate dal santo durante il suo supplizio. Vagando nei cieli, scendono sulla terra solo il giorno in cui Lorenzo morì: si narra che si avverino i desideri di tutti coloro che, in questa magica notte, riescono a notare una stella cadente.

Lo spettacolo

Lo spettacolo delle stelle cadenti sarà straordinario: l'assenza della Luna, infatti, consentità di avvistare un numero enorme di meteore con una visibilità assolutamente migliore. Il picco dello sciame non sarà il 10 agosto, bensì la notte tra il 12 ed il 13 agosto dove si avrà un numero davvero importante di meteore.

LE NOTIZIE DI OGGI