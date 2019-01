San Pietro in Vincoli, inaugura il nuovo sportello clienti Hera

Sarà inaugurato venerdì 1 febbraio alle 11 il nuovo sportello clienti Hera di San Pietro in Vincoli presso l’agenzia Assicura, al civico 24 di via Giuseppe Pistocchi. L’inaugurazione è aperta al pubblico. Lo sportello sarà operativo dal 4 febbraio, con un’apertura al pubblico di 17 ore la settimana.

“La nostra opera di sensibilizzazione, rispetto all’esigenza di non veder arretrare i servizi sul territorio - dichiara l’assessore al Decentramento Gianandrea Baroncini - raggiunge oggi un esito positivo grazie all’impegno di Hera che, ricevuta la disdetta da parte del precedente fornitore, si è tempestivamente attivata per la ricerca di un nuovo partner e di una nuova sede. Siamo consapevoli del fatto che l’attesa ha comportato alcuni disagi per i cittadini, ma ribadiamo che l’obiettivo è stato fin da subito quello di mantenere la sede. E per ovviare, almeno in parte, ai disagi, Hera ha messo in campo la presenza dello sportello itinerante”.

“La prolungata assenza del punto Hera a San Pietro in Vincoli – ha dichiarato la consigliera Silvia Quattrini - ha creato un disagio molto pesante con ricadute su tutto il territorio della Circoscrizione poiché è fondamentale, soprattutto per le categorie di persone più deboli, un contatto personale e diretto con un operatore. Un disagio che si è protratto troppo a lungo, nonostante le numerose sollecitazioni, causando problemi alle persone anziane e alle fasce deboli della popolazione. È indispensabile dare ai cittadini l’opportunità di avere un punto fisico di riferimento con cui creare un rapporto di fiducia e a cui rivolgersi per qualsiasi esigenza. Riconoscendo anche l’impegno di tutto il Consiglio Territoriale, siamo soddisfatti che finalmente riapra un servizio essenziale per la comunità”.