San Pietro in Vincoli, lavori in corso per la ricerca di una nuova sede di Hera

E’ da tempo in corso la ricerca, da parte di Hera, della nuova sede che ospiterà il punto di contatto con i clienti a San Pietro in Vincoli. L’azienda si è attivata tempestivamente appena ha avuto la comunicazione, da parte del precedente fornitore, dell’intenzione di interrompere la collaborazione. Hera si è dotata in questi anni di strutture di relazione con i clienti articolate, che consentono di rispondere a 4 milioni di contatti ogni anno.

Lo sportello di San Pietro in Vincoli è un tassello di questo sistema: il modello di sportelli adottato dalla Multiutility prevede di poter incaricare soggetti terzi (agenzie o studi professionali) a svolgere il servizio clienti presso la propria sede, facendola così diventare anche un “punto Hera”. Tale modello consente di garantire la massima capillarità della presenza territoriale con una rete di 110 sportelli, di cui 70 in Emilia-Romagna. Il futuro fornitore sarà selezionato e qualificato nell’albo fornitori di Hera, oltre a essere opportunamente formato e incaricato con apposito contratto di servizio.

L’azienda, al fine di ridurre il disagio per i clienti del territorio nel tempo necessario alla nuova apertura, sta pianificando la presenza dello sportello itinerante (camper Hera) nella frazione ravennate. Si parte con i primi due appuntamenti nelle due mattine di mercato, venerdì 6 e venerdì 20 luglio. Il camper, che ha tutte le funzionalità dello sportello, sarà presente in piazza Foro Boario . Hera ricorda che i clienti si potranno rivolgere allo sportello di Ravenna (lunedì giovedì 8.00-15.00 venerdì e sabato 8.00-13.00), che al call center (Famiglie 800999500 e Aziende 800999700 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22; sabato dalle 8 alle 18 gratuiti sia da rete fissa che rete mobile).