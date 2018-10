San Pietro in Vincoli vuole più collegamenti autobus con Ravenna e Forlì

Nella seduta di martedì il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno presentato da Veronica Verlicchi (La Pigna) e Silvia Quattrini (Pd) "Sulla necessità di collegare con apposito transito del servizio autobus di Start la località di San Pietro in Vincoli alla città di Ravenna e Forlì", sottoscritto anche da Gianfilippo Nicola Rolando (Lega Nord) e Learco Vittorio Tavoni (Lega Nord). E’ intervenuto l’assessore alla Mobilità Roberto Fagnani.

I collegamenti giornalieri tra la città di Forlì e Ravenna, gestiti con l'utilizzo della linea autobus 156 da parte di Start Romagna, non prevedono infatti la fermata nella località di San Pietro in Vincoli ma solo in quella di Ghibullo. Con l'ordine del giorno si impegnano il sindaco e la giunta municipale ad attivarsi presso Start Romagna, tenendo informato anche con il Consiglio territoriale, "affinché venga individuata, in tempi ragionevoli, nei modi e nelle forme più opportune, una soluzione valida per le esigenze della località, anche considerando l'opportunità di valutare di estendere linee già attive".