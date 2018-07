San Vitale chiusa al traffico per le prove di carico del ponte sul Lamone: modifiche alla viabilità

Sono strutturalmente completati i lavori di adeguamento statico e sismico del Ponte dell'Albergone sul fiume Lamone posto al servizio della San Vitale. Per poter svolgere le prove di carico finali del ponte dalle 7 alle 19 di lunedì 30 luglio verrà temporaneamente sospesa la circolazione del traffico per tutti i veicoli presso il ponte dell' Albergone.

Dalle 7 di lunedì 30 luglio e fino al termine delle operazioni di collaudo, il transito dei veicoli sarà deviato come segue: tutti i veicoli provenienti da Ravenna e diretti a Bagnacavallo lungo la San Vitale, alla rotatoria con la provinciale 30 Piangipane e la provinciale 302R Brisighellese devieranno lungo la provinciale 302R Brisighellese (per Russi), quindi svolteranno sulla provinciale 20 Madrara e, giunti alla rotatoria fra le provinciale 8 Naviglio, provinciale 108 Salara e provinciale 75 Boncellino Gabina (in località Cotignola), svolteranno sulla provinciale 8 Naviglio in direzione Bagnacavallo per ivi rientrare sulla San Vitale. Tutti i veicoli provenienti da Lugo e diretti a Ravenna sulla provinciale 253R San Vitale, giunti a Bagnacavallo devieranno sulla provinciale 8 Naviglio e seguiranno il percorso inverso (provinciale 8 Naviglio, provinciale 20 Madrara, provinciale 302R Brisighellese fino alla provinciale 253R San Vitale). Sul posto verrà apposta specifica segnaletica di indicazione, si invita l’utenza stradale ad adottare una guida consapevole e prudente.