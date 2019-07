Colpita da un masso durante un'escursione: muore una donna ravennate

Non ce l'ha fatta Sandra Zanchini, la 56enne ravennate che il 22 giugno era rimasta gravemente ferita durante un'escursione con un gruppo di appassionati in Abruzzo, nelle Gole di Frara San Martino. La donna è deceduta all'ospedale di Pescara dove si trovava ricoverata in seguito all'incidente. Martedì sera alle 21, nella parrocchia di San Remigio Vescovo di Frara San Martino, si terrà una Messa esequiale in memoria della deceduta. E’ stato richiesto il nulla osta per l’eventuale espianto degli organi.

Sandra faceva parte di un gruppo di una ventina di persone arrivate in Abruzzo con l’associazione Trail Romagna di Ravenna, che martedì ne ha comunicato il decesso: "Ci è giunta notizia che la nostra amica e associata Sandra è venuta a mancare - scrive l'associazione sulla propria pagina Facebook - Il nostro sconforto è immenso perchè insieme a lei se ne va un pezzo di noi, quella parte che abbiamo da sempre condiviso con lei: i sorrisi, la solarità, l'amore per lo sport. La sua generosità e il suo altruismo permetteranno a qualcuno di vivere meglio e questo ci farà pensare di averla ancora con noi. Trail Romagna, che fin dal giorno del tragico incidente è stata vicina alla sua famiglia, esprime il più sentito cordoglio. Ogni attività associativa è annullata e l’Urban Trail, che per motivi organizzativi non potrà essere sospeso, vestirà i colori del lutto rinunciando a ogni forma di animazione a favore del silenzio".

La 56enne era stata colpita da grossi frammenti della roccia che si era staccata dalla parete. Per il maltempo, il gruppo degli escursionisti aveva deciso di tornare indietro. Eera stato necessario l’intervento in eliambulanza del 118 all’ospedale di Pescara, dove Sandra era stata ricoverata per trauma commotivo e ferite all’arcata frontale.