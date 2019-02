Sanità, ricollocati alcuni ambulatori e servizi territoriali

Con l’attivazione del nuovo servizio di Commissione medico legale per le patenti - che partirà dal 10 aprile presso la sede dell’Unità operativa “Medicina Legale” sita in via Golfieri 4 (centro “Marconi” a Faenza), e le cui prenotazioni sono già aperte - servizio prima assente a Faenza e per il quale era necessario recarsi a Ravenna - viene rivista la collocazione di alcuni servizi territoriali, nell’ottica di offrirli alla cittadinanza in maniera il più possibile coordinata, coerente e in spazi adeguati e confortevoli.

Nello specifico:

Servizio di Continuità Assistenziale (Ambulatorio diurno prefestivi e festivi Guardia Medica): risponde a tutta la popolazione distrettuale e a partire dal 16 febbraio sarà collocato nella sede di “Faenza centro nord” (presso centro commerciale “La Filanda”) via della Costituzione 28/50, Faenza;

Ambulatorio infermieristico per la gestione delle patologie croniche: verrà collocato, dal 15 febbraio, presso la struttura del nucleo di cure primarie di San Giuliano (per la parte afferente al nucleo di medici di Via San Giuliano 1, Faenza);

Ambulatorio infermieristico per le attività prestazionali: attualmente attivo in via Golfieri, verrà a sua volta collocato, sempre dal 15 febbraio, presso la struttura “Faenza centro nord” via della Costituzione 28/42, Faenza, al piano terra e dunque di facile accesso per il cittadino, ha l’obiettivo di rispondere ai bisogni assistenziali del cittadino, attraverso l’erogazione di prestazioni infermieristiche, fornire alla cittadinanza un punto di ascolto sanitario che faciliti l’orientamento e l’accessibilità ai vari servizi sanitari, garantire la presa in carico dei cittadini attraverso la continuità assistenziale tra ospedale e servizi sanitari territoriali, promuovere l’attività di prevenzione ed educazione alla salute, garantire risposte appropriate ai bisogni di assistenza infermieristica della popolazione attraverso la pianificazione per obiettivi e la predisposizione di percorsi d’assistenza integrati con altri professionisti.

Commissione medico legale per il riconoscimento della disabilità: sarà operativa presso la sede di via Golfieri 4 (centro “Marconi”) dal 4 marzo;

Commissione medica patenti: traseferita in via Golfieri. Si tratta della “Commissione di tipo 1” e quindi potranno essere visitati i residenti del Distretto di Faenza previa prenotazione. E’ già possibile rivolgendosi agli sportelli Cup aziendali (non è prevista la prenotazione via Cuptel e Farmacup, cioè nelle farmacie). E’ mirata a coloro che sono affetti da malattie cardiovascolari, diabete, malattie endocrine, malattie del sistema nervoso, malattie psichiche, epilessia, sindrome delle apnee notturne, malattie degenerative progressive dell’occhio, coloro che effettuano la dialisi, coloro che hanno subito un trapianto d’organo, i titolari di patente C-CE con età superiore a 65 anni, i titolari di patente D-DE con età superiore a 60 anni, coloro che necessitano di attestato annuale di idoneità professionale per le patenti di categoria C-CE-D-DE, coloro che hanno avuto provvedimenti di revisione ai sensi dell’art.187 Codice della Strada (guida sotto l’influenza di sostanze psicotrope e/o stupefacenti).

Tali soluzioni logistiche e organizzative sono mirate a collocare ogni attività nella sede più appropriata e consona. L’ambulatorio per le prestazioni infermieristiche nella sede di “Faenza centro nord” si integra con altri servizi già presenti per i cittadini, quale l’ambulatorio specialistico cardiologico, il punto prelievi, l’assistenza infermieristica domiciliare, la medicina dello sport, il consultorio familiare e pediatrico.