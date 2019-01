"Sanlorenzando" 2018, donati in beneficenza quattromila euro

Il 4 gennaio si è tenuta la tradizionale cena dei volontari che hanno contribuito alla realizzazione delle feste “Sanlorenzando a tutta birra” e “Sanlorenzando”, svoltesi nello scorso mese di settembre nella frazione lughese di San Lorenzo. Dopo la presentazione del bilancio degli eventi, si è proceduto alla consegna in beneficenza di parte dell'utile: 200 euro all’Avis, che tutti gli anni contribuisce alla buona riuscita della festa, 800 euro a una casa famiglia per bambini in Brasile con cui è in contatto una volontaria e 3000 euro alla locale scuola materna. Un'altra parte dell'utile verrà utilizzata per lo svolgimento di iniziative e per eventuali bisogni della frazione. L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione Sanlorenzando.