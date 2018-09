Sant'Agata sul Santerno, inaugura la nuova area giochi al parco Vatrenus

Domenica 30 settembre alle 15.30 nel Grande Parco Vatrenus di Sant'Agata sul Santerno ci sarà l’inaugurazione della nuova area giochi. Per un intero pomeriggio il parco si riempirà di giochi e attrezzature che permetteranno ai bambini e ai grandi di divertirsi, costruire, inventare e mettersi in gioco. Sarà inoltre allestito un circuito in cui i bambini potranno cimentarsi con veicoli e "improbabili" mezzi di movimento come bicicli, tricicli, quadricicli, pedobike, risciò, minicicli e monopattini.

Per tutta la durata della manifestazione saranno in vendita torte il cui ricavato sarà devoluto all'associazione “I compagni della scuola” per l’acquisto di materiali a favore delle scuole del territorio. In caso di maltempo, l’iniziativa sarà rimandata a domenica 7 ottobre. L’iniziativa è in collaborazione con l’associazione “I compagni di scuola” e il ludobus Scombussolo. Il Grande Parco Vatrenus si trova nella grande area verde di oltre due ettari a ridosso del fiume, del quale riprende il nome che gli fu dato in epoca romana.