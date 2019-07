Cinque romagnoli Doc sfidano Cannes e diventano i giurati dei S. Alberto Awards

La Romagna non ha paura di confrontarsi con le spiagge e con i giudici di Cannes e allarga i propri confini, i propri obiettivi. Ecco che arrivano i S. Alberto Awards, un nuovo festival in cui i cittadini di un piccolo paese, Sant'Alberto, valutano le migliori campagne pubblicitarie del mondo, appena premiate al Festival della creatività di Cannes.

Il collettivo ADVengers e l’associazione culturale "Amici di Olindo Guerrini" lanciano la prima edizione dei S. Alberto Awards, un festival in cui il top della creatività mondiale abbandona l’esclusività della costa azzurra per scendere nella campagna romagnola, in un paesino di 2000 anime a due passi dal Mar Adriatico.

Sabato 6 luglio sono cinque i Santalbertesi chiamati a giudicare alcune delle migliori campagne di comunicazione del mondo e a decidere chi merita uno dei cinque S. Alberto Awards, trofei che hanno la forma della volpoca, un’anatra tipica della zona, simbolo della frazione ravennate che non teme di confrontarsi con il leone della kermesse di Cannes. I trofei sono realizzati dall’artista e modellista locale, Elio Ghiberti.

I giurati dei S. Alberto Awards

E chi sono questi cinque giurati chiamati a valutere le campagne pubblicitarie internazionali? Sono cinque Santalbertesi Doc che per un giorno vestono i panni dei giurati, senza paura di giudicare i colossi pubblicitari internazionali. I giudici sono: Alberto, responsabile del personale in un’azienda tecnica, Bruna, pensionata, Lara, geometra e neomamma, Liliana, impiegata e Maurizio, agricoltore.

Testare le grandi pubblicità con persone lontane dal mondo dell’advertising

Come si evince dalla parole di Azeglio Bozzardi, direttore creativo e fondatore degli ADVengers, l’obiettivo è quello di testare le migliori campagne pubblicitarie mondiali, premiate con il leone d’oro al Festival di Cannes, con persone estremamente lontane dal mondo dell’advertising, i cittadini di S. Alberto.

“Tutto nasce da due grandi amori: quello per la Romagna e quello per la pubblicità. Ho provato ad unirli e mi sono chiesto cosa ne pensassero dei Leoni di Cannes, il premio più ambito per chi lavora nel mio settore, le persone che vivono fuori dal nostro mondo. Dato che spesso i miei weekend estivi li trascorro a S. Alberto, ho deciso che si poteva tentare con le persone che vivono lì. Il progetto è un vero e proprio esperimento sociale, un test per le migliori campagne appena premiate a Cannes. L’obiettivo è capire se quelle campagne parlano veramente a tutti, perché a volte, rischiamo di creare messaggi rilevanti solo per noi pubblicitari. Questo pensiero l’ho condiviso con amici e colleghi. Così sono nati gli ADVengers e i S. Alberto Awards”.

Il lavoro della giuria

Nel pomeriggio di sabato 6 luglio, i giurati dovranno visionare i video che raccontano le campagne pubblicitarie di diverse categorie, tra cui Film, Outdoor, Pr, Mobile e Health. Per ogni categoria saranno guidati da un Presidente di Giuria, membro degli ADVengers (un gruppo di professionisti che lavora nel mondo della pubblicità), che avrà il compito di condurre la visione, la successiva votazione e, nel caso ce ne sia bisogno, di sbrogliare ogni dubbio relativamente al messaggio che la campagna sta comunicando.

La visione e le votazioni avranno luogo nella cucina di Casa Guerrini, storica dimora del poeta satirico Olindo Guerrini, vissuto a cavallo tra il diciannovesimo e ventesimo secolo, oggi adibita a Biblioteca e centro culturale nel centro di S. Alberto.

Dalle 21 in poi, avrà inizio l’evento pubblico, che si svolgerà nel giardino dell’edificio denominato Il Palazzone, fabbricato storico della prima metà del XVI, in cui oggi ha sede il Museo Natura.

Qui il pubblico locale potrà visionare tutte le campagne pubblicitarie selezionate, assistere all’assegnazione dei S.Alberto AWARDs e diventare parte attiva votando per il premio speciale del pubblico.

L’associazione culturale ‘Amici di Olindo Guerrini’ ha accolto l’iniziativa come una vera opportunità per S.Alberto, mettendosi a disposizione per realizzare al meglio l’evento e dare visibilità al paese attraverso una iniziativa diversa dal solito.

Per ulteriori informazioni sull'iniziativa, visitare il sito www.santalbertoaward.com

