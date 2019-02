Sant'Alberto, un nuovo collegamento tra via Naviglio e via Taparelli

Nella seduta di martedì il Consiglio comunale ha approvato la delibera su “Acquisizione area a per la realizzazione di nuovo collegamento tra via Naviglio e via Taparelli a Sant’Alberto” presentata dall’assessore all’Agricoltura Massimo Cameliani. 28 i voti favorevoli (Pd, Ama Ravenna, Sinistra per Ravenna, Art.1-Mdp, Pri, CambieRà, La Pigna, Gruppo Misto, Lega Nord, Lista per Ravenna) 1 astenuto (Forza Italia).

L’acquisizione dell’area da un privato costerà all’amministrazione 10mila euro e permetterà di realizzare il progetto preliminare/definitivo, già approvato dalla Giunta. Si procederà all’apertura al traffico di due strade attualmente a fondo cieco, per migliorare la viabilità e creare un’ulteriore via di fuga da via Guerrini, con snellimento del traffico veicolare nel centro abitato. Collegando le vie Naviglio Zanelli e Taparelli si creerà un’alternativa alla via Drizzagno e quindi migliorerà la sicurezza e lo scorrimento del flusso veicolare.