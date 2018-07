Sant’Apollinare, l’appello dell’arcivescovo: "La sfida all'educazione dei giovani si vince assieme"

“Per educare un figlio, ci vuole un villaggio”: ruota attorno a questo proverbio africano, citato più volte anche da Papa Francesco, e al modello educativo della Sacra famiglia descritto nei Vangeli la riflessione proposta lunedì mattina dall’arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni, nell’omelia per la festa di Sant’Apollinare. Al centro della riflessione che, come tutti gli anni, si rivolge in particolare alla città, oltre che ai fedeli, il tema dell’educazione dei giovani e della loro inclusione sociale, tema che guiderà l’intero prossimo anno pastorale anche in vista del sinodo dei vescovi su giovani, fede e vocazione del prossimo autunno. Monsignor Ghizzoni, in particolare, lancia l’appello a “diventare quel villaggio che educa alla vita e alla vocazione”, rilanciando l’alleanza tra Chiesa, famiglia e società, e provocando istituzioni, scuola e imprese a un impegno concreto su alcuni fronti comuni.

La Messa per la festa del Patrono, che l’arcivescovo Ghizzoni ha celebrato in Duomo, è stata anche l’occasione per tre importanti annunci: la nomina di don Alberto Brunelli, 57 anni, parroco del SS. Redentore come nuovo vicario generale della diocesi (in sostituzione di don Alberto Graziani) e di don Matteo Papetti alla guida dell’Ufficio di Pastorale Giovanile assieme al diacono Davide Riminucci. A novembre, poi, inizierà la prima Visita pastorale del vescovo a tutte le parrocchie della Diocesi. Si partirà, simbolicamente, da quella più periferica, la parrocchia di Jesus Misericordioso, guidata da don Stefano Morino a Carabayllo in Perù, dove l’arcivescovo si recherà assieme a un gruppo rappresentativo della Diocesi.