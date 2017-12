Il Natale regala a Solarolo una nuova centenaria: è Santa Zauli

E’ nata il giorno di Natale del 1917. E lunedì Santa Zauli ha compiuto cento anni, festeggiata da familiari e amici nella casa di campagna a Solarolo, dove vive da ormai sessant’anni. A portarle gli auguri per conto dell’amministrazione comunale è stato il sindaco Fabio Anconelli, che le ha letto una letterina di auguri. Santa è ancora in buona salute ed è lucida mentalmente, anche se la rottura di un femore le ha impedito di continuare ad essere del tutto indipendente. Fino ad 88 anni si spostava in motore. Nata a Prada, località nel Comune di Faenza, Santa ha poi vissuto per qualche tempo a Granarolo Faentino, trasferendosi a Solarolo sul finire degli anni Cinquanta. Ha sette figli (in ordine di nascita: Achille, Valeriano, Giorgio, Francesco, Maria Rosa, Sesto e Giovanni), 13 nipoti, 15 pronipoti e 2 trisnipoti. Ha sempre fatto la casalinga, aiutando il marito agricoltore.