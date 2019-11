La donna che crea e regala sardine 'anti Salvini' all'uncinetto: "Scendere in piazza è molto importante"

Il "movimento delle sardine ravennati" sta riscuotendo un grande successo su Facebook. Il gruppo, fondato sul social martedì col nome di 'Sardine di Ravenna', nel giro di 24 ore ha raggiunto infatti gli 8000 iscritti, tra tante approvazioni entusiaste e, come prevedibile, anche tante critiche. Le "sardine" sono nate da un'idea di quattro ragazzi che hanno deciso di sfidare il leader della Lega Nord Matteo Salvini riuscendo a portare in piazza Maggiore a Bologna più di 15mila persone. E ora anche Ravenna, nonostante in città al momento non sia programmato nessun comizio di Salvini, ha le sue sardine, che sono già in procinto di organizzare un primo evento, la cui data definitiva è ancora incerta.

Tantissime le idee e le proposte lanciate dalle stesse "sardine" nel gruppo Facebook. Tra queste quella di Giovanna Grillandi, 61enne impiegata di Brisighella, che ha iniziato a realizzare delle sardine all'uncinetto da regalare a chiunque lo desideri. "Lavoro all'uncinetto per hobby (le sue opere sono esposte nel profilo Instagram 'laltramè_fattoamano', ndr) e a volte vendo le mie creazioni su richiesta - spiega Giovanna - Ho voluto dare il mio contributo facendo quello che so e che mi piace fare, anche perchè non so se riuscirò a partecipare all'evento scendendo in piazza. Mi fa piacere regalare qualcosa a chi abita nella mia zona, tra Brisighella e Faenza. Scendere in piazza in questo momento contro la volontà di certa parte politica di tornare indietro è molto importante. Questa iniziativa è apartitica, sono solo persone che vogliono manifestare il loro pensiero".