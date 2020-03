Il saluto di Montanari all'amico Carnoli: "Un provocatore intellettuale, dove c'era lui c'era movimento"

La cultura ravennate piange, in questo marzo desolato e flagellato dal Coronavirus, la scomparsa di Saturno Carnoli. Figura autorevole del panorama artistico romagnolo e studioso di storia contemporanea Nino Carnoli aveva 79 anni quando si è spento all’ospedale di Lugo. Dopo il saluto del professor Ivan Simonini e dell'attore Ivano Marescotti, arriva anche quello di Danilo Montanari, editore ravennate attivo dal 1980 che ha pubblicato anche varie opere di Nino Carnoli, che ci fornisce un intenso ritratto dell'uomo e dell'artista venuto purtroppo a mancare.

"Difficile classificare Nino - lo ricorda Montanari - Una figura del tutto singolare nel panorama spesso paludato e paludoso della nostra città. Sicuramente dove c’era Nino c’era “movimento” in tutte le sue accezioni. Sia quando militava nel Manifesto (lui così informale) o nelle tante lunghe notti al bar Mosaico, e poi più tardi nelle sue avventure artistiche, le sue originali opere realizzate con materiali di riciclo. E poi ancora come appassionato e inascoltato promotore del mosaico ravennate. E infine negli ultimi anni come divulgatore storico di personaggi minori, spesso dimenticati, e provocatore intellettuale nell’affrontare situazioni scomode spesso rimosse colpevolmente. Rimangono i tanti libri, bellissimi quelli dedicati al ’68, le sue idee sorprendenti, la sua voglia di sperimentare.

C’è silenzio in queste giornate, ma non è un silenzio contemplativo, rassicurante. Un silenzio spezzato da improvvisi tuoni laceranti, come questo della perdita di Nino".