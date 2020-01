Nel locale c'è la Lega e la band annulla il concerto. Rolando: "Boicottaggio alla mia candidatura"

Sul palco c'è la Lega e la band annulla il concerto. Giovedì sera il gruppo musicale dei 'Savana Funk' avrebbe dovuto esibirsi in concerto all'osteria Passatelli. Tuttavia la band ha deciso all'ultimo di annullare l'esibizione. Nella stessa serata, infatti, nel locale di via Ponte Marino si teneva la chiusura di campagna elettorale di Gianfilippo Rolando, candidato a consigliere regionale per la Lega. "Siamo venuti solo in questo momento a conoscenza che il palco sarà usato per dei fini politici che non condividiamo - hanno spiegato giovedì sera i membri della band sulla loro pagina Facebook - Ci dispiace tantissimo per tutte le persone che hanno già prenotato, ma riteniamo non ci siano le condizioni per suonare, e altrettanto ci sentiamo presi in giro per non essere stati avvisati in tempo utile".

Dal canto suo Rolando definisce il gesto della band come un "boicottaggio alla mia candidatura". " I Savana Funk hanno deciso di non esibirsi per protesta lasciando a bocca asciutta più di 200 persone - spiega il candidato leghista - Una decisione che rispetto ma che non condivido, semplicemente perchè peraltro la band doveva iniziare a suonare verso le 22.30 proprio perchè i tavoli erano nella stragrande maggioranza prenotati per la mia cena elettorale. Nessuno dei mie sostenitori avrebbe abbandonato la sala per dimostrare il dissenso politico verso le idee della band musicale al momento dell’inizio della loro esibizione. La differenza sta tutta qui, nella tolleranza e nel rispetto".