Sbandieratori, Borgo Durbecco trionfa: e il tamburino va al Rione Rosso

Grande equilibrio nelle gare dei giovanissimi alfieri bandieranti under 15 svoltesi domenica pomeriggio in piazza del Popolo a Faenza, con i rioni a dividersi il podio nelle varie discipline. Come da tradizione le gare del pomeriggio erano riservate a sbandieratori e musici divisi in tre fasce d’età: 8-10 anni (prima fascia), 11-13 (seconda) e 14-15 (terza).

Nel singolo prima fascia vittoria per Viola Visani del rione Giallo, davanti a Filippo Maurizi (Borgo Durbecco) e Matteo Rossi (rione Rosso); nel singolo seconda fascia vittoria di Alessandro Ricci (rione Borgo Durbecco), secondo Davide Ricci (rione Giallo) e terzo Nicolas Solaroli (rione Rosso); nel singolo terza fascia affermazione del rione Giallo con Luca Ghinassi, secondo Lorenzo Facchini (rione Nero). Nella coppia prima fascia successo per gli sbandieratori del rione Nero Luca Resta e Giacomo Facchini, davanti alla copia del rosso Filippo Vitali e Leonardo Vitali; nella coppia seconda fascia al primo posto il Borgo Durbecco con Filippo Maurizi e Federico Maurizi, davanti a Simone Bergami e Luca Santuari (rione Verde); nella coppia terza fascia trionfo dei portacolori del rione Giallo Davide Ricci e Luigi Guberti.

Nella specialità della grande squadra la gara si è svolta solo nella prima fascia, con la vittoria del rione Rosso (Francesco Ivan Mastropasqua, Alex Babini, Leonardo Vitali, Filippo Vitali, Massimo Ranali, Marco Severi, Maicol Babini e Federico Albrizio), mentre nella piccola squadra, disputatasi solo nella terza fascia, il successo è andato ai giovani atleti del rione Nero (Guerrino Celiento, Marco Celiento, Lorenzo Facchini e Fernando Vergnana), davanti al Rosso e al Borgo Durbecco. Nei musici terza fascia piccola squadra, affermazione del rione Rosso con una formazione tutta al femminile: Lisa Amadeo, Martina Rossi, Alessia D’Amico, Agata Fiaschetti, Martina Pierucci e Anna Mercuriali.

In serata, sempre in piazza del Popolo, si sono svolte le gare under 21 nelle specialità del singolo e della coppia, che hanno fatto registrare un doppio successo del Borgo Durbecco. Nel singolo vittoria di Riccardo Lotti, davanti allo sbandieratore del rione Giallo Davide Lionetti e a quello del Nero Giacomo Costa. Nella coppia altro successo del Borgo Durbecco, con Alessio Buzzi e Nicholas Gorini, al secondo posto la coppia del Nero (Giacomo Costa e Luca Senni) e al terzo il Giallo (Luca Ghinassi e Davide Lionetti). L’ultimo titolo in palio, quello per il miglior tamburino nella specialità della coppia under 21, è andato a Christian Vignoli del rione Rosso.