Sbandieratori e musici fanno le 'prove': modifiche a sosta e viabilità

Per un paio di mesi alcuni parcheggi ubicati nella zona industriale di Faenza saranno messi a disposizione, nelle ore serali, di sbandieratori e musici dei rioni per gli allenamenti in preparazione ai tornei della Bigorda d’Oro e del Palio del Niballo 2018. Pertanto, a partire da giovedì 26 aprile e fino al 25 giugno, tutte le sere dalle 19.00 alle 24.00 saranno vietate la circolazione e la sosta di tutti i veicoli nel parcheggio di via Pana 104, su parte del parcheggio dell'ex stabilimento Omsa in via Bisaura, in parte di quello di via Proventa 14, nel parcheggio di via Malpighi antistante i numeri civici dal 126 al 132 (di fronte alla sede della società Astrea) e in via Convertite, nella parte terminale del parcheggio ubicato al civico 6/8. I veicoli lasciati in sosta vietata saranno rimossi forzatamente.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita !