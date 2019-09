Sbandieratori e musici in centro per la Tenzone Aurea: viabilità modificata

Hanno preso il via i lavori di ripristino del manto stradale di via Manzoni a Faenza, usurato a seguito dell’intervento di estensione e potenziamento alla rete del gas, effettuato nei mesi scorsi. Dopo via Manzoni le opere proseguiranno in corso Baccarini, nell’area del semaforo all’incrocio con via Tolosano e, successivamente, in via Laghi, fino all’altezza del civico 67. Durante i lavori, eseguiti dalla ditta Veronese Impianti di Este (Padova) per conto di Italgas, le strade interessate saranno chiuse al traffico solo parzialmente. Non mancheranno però disagi, con la circolazione che sarà regolata sul posto da movieri. Quando poi l’intervento si sposterà su viale Baccarini, all’incrocio con via Tolosano, e su via Laghi, sono anche previste modifiche temporanee alla circolazione. L’intervento complessivo dovrebbe concludersi entro venerdì 13 settembre prossimo.

Divieti alla circolazione anche in centro nel prossimo fine settimana, in occasione dei Campionati italiani sbandieratori e musici – Tenzone Aurea 2019, che vedranno impegnati oltre mille atleti provenienti da tutta Italia. Già da giovedì 12 settembre saranno vietate la circolazione e la sosta di tutti i veicoli a motore in piazza del Popolo, piazza della Libertà e piazza Nenni. Dalle ore 8.00 di venerdì 13 settembre fino alle ore 12.00 di lunedì 16 settembre, divieto di transito e sosta su parte di piazza XI Febbraio, in un’area di oltre 100 metri quadrati dal retro della Cattedrale verso via Dogana. Dalle ore 7.00 di sabato 14 settembre fino alle ore 14.00 di domenica 15 settembre, il divieto di transito si estenderà su tutta la piazza XI Febbraio, con obbligo per i veicoli transitanti in via Dogana di svoltare a sinistra verso corso Saffi. Per quelli transitanti in corso Saffi sarà invece vietato svoltare verso Piazza XI Febbraio. Infine, divieto di sosta - dalle ore 8.00 del 13 settembre alle ore 24.00 del 15 settembre – su parte del parcheggio nel piazzale di via Calamelli, che sarà riservato ai bus dei gruppi partecipanti alla manifestazione.