Scambio di doni natalizi tra bimbi e anziani nella casa di riposo

Giovedì mattina gli alunni della classe terza elementare dell’Istituto Ancelle Sacro Cuore di Lugo sono stati ospiti della casa residenza anziani Sassoli per uno scambio di auguri e di doni con gli ospiti della struttura gestita dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna. Erano presenti per l’Istituto Sacro Cuore la responsabile suor Fabiana e l’insegnante Chiara Rosati Valentinotti e per la Sassoli la coordinatrice Greta Ghetti assieme alla responsabile dell’animazione dell’Asp Fosca Figna e agli operatori della struttura.

Sin dalla prima elementare gli alunni del Sacro Cuore collaborano con gli anziani della Sassoli che poi incontrano ogni dicembre per festeggiare insieme il Natale. Quest’anno sono state realizzate e decorate, da bambini e anziani assieme, centinaia di tavolette colorate e dotate di una calamita, anche a forma di tessera di puzzle, che poi sono state regalate in parte ai bambini stessi e in parte agli ospiti e ai loro familiari.