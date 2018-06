Scambio "sospetto" fuori dal bar: due pusher in manette

I Carabinieri della Compagnia di Ravenna mercoledì pomeriggio hanno arrestato due cittadini albanesi con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari di via Alberoni hanno monitorato e tenuto d’occhio i due nei servizi nell’ambito della repressione dello spaccio di droga. Mercoledì, nei pressi di un bar di via Della Vigna, i Carabinieri dopo aver assistito alla cessione di un involucro a un 46enne italiano li hanno fermati: i due sarebbero stati trovati in possesso di 3,5 grammi di cocaina e di una somma di denaro pari a 1000 euro. La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre gli uomini sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Giovedì mattina al termine del processo direttissimo, con la convalida, i due hanno patteggiato la pena di sei mesi e 2000 euro di ammenda.